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Вооруженное нападение на приемную ФСБ в Хабаровске: два человека погибли
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске, сообщили
По данным ФСБ, в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся там людям.
"Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — сообщили силовики.
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В приемную Управления ФСБ вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям.
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