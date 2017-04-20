Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. В результате нападения погибли сотрудник ФСБ и посетитель, еще один человек ранен. Нападавшего уничтожили.

По данным ФСБ, в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся там людям.

"Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — сообщили силовики.