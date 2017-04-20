﻿ Вооруженное нападение на приемную ФСБ в Хабаровске: два человека погибли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вооруженное нападение на приемную ФСБ в Хабаровске: два человека погибли

21.04.2017 12:29 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. В результате нападения погибли сотрудник ФСБ и посетитель, еще один человек ранен. Нападавшего уничтожили.

По данным ФСБ, в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся там людям.

"Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — сообщили силовики.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В приемную Управления ФСБ вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК: неизвестные убили таксиста, спрятали тело и угнали автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика