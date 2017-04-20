﻿ Нападение на приемную УФСБ в Хабаровске: официальная информация. 21.by
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Нападение на приемную УФСБ в Хабаровске: официальная информация

21.04.2017 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Местный житель, принадлежащий, согласно некоторым данным, к неонацистской группе, совершил нападение на приемную управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю, погибли три человека, сообщает ЦОС ФСБ.

Инцидент произошел 21 апреля около 17:00 (по местному времени). В приемную УФСБ вошел неизвестный мужчина и открыл огонь по людям, находившимся внутри.

"Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.

По информации спецслужб, нападение совершил местный житель. "Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Оперативно-следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении ведомства. 

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, жертвами нападения стали два человека погибли.

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