Не знаю, знаком ли Дмитрий Страчук с суворовской «Наукой побеждать», где великий полководец изложил свои взгляды на обучение солдат и тактику боя, но в критической ситуации он действовал именно так.

Вы, конечно, уже слышали, как наш земляк из Томашовки во время тактических учений 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, которые проходили в начале апреля в Витебской области, спас жизнь своему сослуживцу. Во время десантирования из самолета Ил-76 над Шумилинским районом из-за сильного ветра он столкнулся в воздухе со своим товарищем, рядовым Евгением Жарским. На высоте 80 метров купол его парашюта погас, или попросту сложился. Использовать запасной времени уже не было. К счастью, рядовой Дмитрий Страчук, находившийся сверху, не растерялся, удержал руками погасший купол товарища, и они благополучно приземлились. Получается, что военнослужащий десантно-штурмовой роты 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому. Подобный случай произошел в 2004 году. Тогда военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения рядовой Владимир Тишкевич в ходе учебно-тренировочных занятий при совершении прыжков с парашютом также спас жизнь своему товарищу. Указом Президента Республики Беларусь он был награжден медалью «За отвагу».

О том, что случилось на полигоне, родители Дмитрия узнали не сразу.

— Он у нас такой парень, — делится мама солдата Наталья Страчук, — о себе особо ничего не рассказывает. Спросишь у него: как служба? Он — все хорошо, и ладно. Никогда ни на что не жалуется. Сразу после учений Дима позвонил мне. Я его только спросила, прыгал ли он с парашютом – это был его седьмой прыжок, я всегда интересуюсь, как прошло приземление. Он сказал, что прыгал и больше ничего. Вечером мне позвонила сестра и сообщила, что прочитала в интернете такую новость. А на следующий день я сама обо всем узнала из газеты, ведь я работаю на почте. Звонили мне и из части, где служит сын.

От Натальи Михайловны узнали, что до службы Дмитрий увлекался спортом. После школы работал в ОАО «Комаровка» трактористом-машинистом, как и его отец Владимир Александрович. Службу проходит уже второй год, в мае должен вернуться домой. Какой дальше выберет путь – продолжит ли работу в хозяйстве или пойдет учиться — пока неизвестно.

— Поначалу у него было желание даже остаться в армии, — рассказывает Наталья Михайловна, — но как там сложится, поживем — увидим. Главное, что все остались живы, решала все одна секунда. Интересно, что мой сын с тем парнем родились почти в один день. У Димы — день рождения 26 июня, а у Жени — 27 июня. Я слышала, что он пока лежит в госпитале, но, думаю, все будет хорошо.

Марина САМОСЕВИЧ

Фото Олега ГРЕБЕННИКОВА