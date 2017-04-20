УСК по Гомельской области расследует уголовное дело о незаконном обороте психотропов, которые продавали через интернет-магазин. На данный момент следователи продолжают сбор доказательственной базы и устанавливают иных участников преступной группы, сообщила TUT.BY официальный представитель ведомства Мария Кривоногова.





Во время оперативно-разыскных мероприятий милиционеры задержали в Гомеле одного из обвиняемых, который привез из России около килограмма опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Позже следователи вместе с оперативниками установили, что задержанный собирался передать наркотик для конечного сбыта другим лицам. Были задержаны и взяты под стражу пять оптовых курьеров интернет-магазина.

При обыске дома у обвиняемых обнаружены свертки с порошкообразным веществом и фасовочные материалы. Назначен ряд криминалистических экспертиз, в том числе химические, компьютерно-технические и экспертиза радиоэлектронных устройств.