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Смертельное ДТП на М1: столкнулись фура и микроавтобус

21.04.2017 18:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Встречное столкновение фуры и микроавтобуса произошло в пятницу днем на трассе М1 недалеко от Борисова, сообщили Sputnik в отделе агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома.

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© Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Девушка попала под машину скорой помощи в Гродно и погибла

По предварительной версии, авария с участием большегруза Renault произошла на полосе движения микроавтобуса Volkswagen Multivan. Сообщается о двух погибших. Один человек доставлен в реанимацию.

"На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело", — рассказали в УВД.

Там также предупредили участников дорожного движения, что в предпраздничные и выходные дни большая часть аварий происходит на пригородных трассах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Погибли два человека, которые, предварительно, находились в микроавтобусе, один пострадавший доставлен в реанимацию.

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