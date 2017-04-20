МИНСК, 21 апр — Sputnik. Встречное столкновение фуры и микроавтобуса произошло в пятницу днем на трассе М1 недалеко от Борисова, сообщили Sputnik в отделе агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома.

По предварительной версии, авария с участием большегруза Renault произошла на полосе движения микроавтобуса Volkswagen Multivan. Сообщается о двух погибших. Один человек доставлен в реанимацию.

"На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело", — рассказали в УВД.

Там также предупредили участников дорожного движения, что в предпраздничные и выходные дни большая часть аварий происходит на пригородных трассах.