﻿ В Осиповичах подростки лазили по опорам моста, на одном загорелась одежда после удара током. 21.by
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В Осиповичах подростки лазили по опорам моста, на одном загорелась одежда после удара током

21.04.2017 23:30 — ЧП | Tut.by  
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В Осиповичах подростки лазили по мосту около железнодорожных путей. На одном из них от удара током загорелась одежда. О происшествии рассказали в УВД Могоблисполкома.


Фото с сайта railwayz.info

О пострадавшем 17 апреля в 19.50 сообщил машинист поезда. Мужчина рассказал милиции, что на путепроводе между остановочными пунктами Юбилейный и Советский в Осиповичах бегают несколько подростков, и предположил, что одного из них ударило током от оторвавшегося контактного провода.

Как установили правоохранители, около рельс находились четверо несовершеннолетних. Двое из них перелезли через ограждения и спустились на опору путепровода, которая находилась около воздушной линии для провода рельс напряжением 27 тыс. кВТ.

— Там парни сидели и разговаривали. В 19.48 произошло отключение линии из-за короткого замыкания. Один из несовершеннолетних пострадал, произошло возгорание его одежды, — уточнила замначальника Осиповичского ОВДТ Татьяна Ровбель.

В центральную больницу подростка госпитализировали с электротравмой, термическим ожогом.

 
 
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