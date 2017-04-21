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На Канарских островах паром со 140 пассажирами врезался в пристань

22.04.2017 08:44 — ЧП | Tut.by  
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На Канарских островах паром, шедший по маршруту остров Гран-Канария — Тенерифе, врезался в пристань вскоре после выхода из гавани столицы острова Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Авария произошла в пятницу, 21 апреля, в 20.30 по местному времени. Сообщается, что у парома, на борту которого было 140 пассажиров, отказала электрика, которая не смогла запустить двигатели. В результате судно начало двигаться по течению, которое вынесло его к пирсу.

В результате столкновения некоторые пассажиры получили незначительные травмы, сам паром получил серьезные повреждения. Также произошло разрушение пирса.

Компания-владелец парома предоставила всем пассажирам места в отелях города до тех пор, пока им не подготовят новое судно. На месте ЧП работают спецслужбы для устранения последствий происшествия.

 
 
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В результате столкновения некоторые пассажиры получили незначительные травмы, сам паром получил серьезные повреждения. Также произошло разрушение пирса.

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