На Канарских островах паром, шедший по маршруту остров Гран-Канария — Тенерифе, врезался в пристань вскоре после выхода из гавани столицы острова Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Об этом сообщает издание La Vanguardia .

ASI SE PRODUJO EL ACCIDENTE EN EL MUELLE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. pic.twitter.com/3yP1l2Uijr — EmergCAN (@EmergCAN1) 21 апреля 2017 г.

Авария произошла в пятницу, 21 апреля, в 20.30 по местному времени. Сообщается, что у парома, на борту которого было 140 пассажиров, отказала электрика, которая не смогла запустить двигатели. В результате судно начало двигаться по течению, которое вынесло его к пирсу.

В результате столкновения некоторые пассажиры получили незначительные травмы, сам паром получил серьезные повреждения. Также произошло разрушение пирса.

Компания-владелец парома предоставила всем пассажирам места в отелях города до тех пор, пока им не подготовят новое судно. На месте ЧП работают спецслужбы для устранения последствий происшествия.