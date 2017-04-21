﻿ В Бобруйске из-за непогоды дерево рухнуло на проезжую часть. 21.by
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В Бобруйске из-за непогоды дерево рухнуло на проезжую часть

22.04.2017 11:03 — ЧП | Tut.by  
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22 апреля из-за непогоды в Бобруйске на проезужю часть рухнуло дерево. Об этом сообщает местная жительница Наталья Халанская.


Фото: Наталья Халанская / Facebook

«Стихия. Прямо сейчас на Октябрьской, возле костела», — прокомментировала она фотографии упавшего дерева.

Сегодня, в субботу, в Бобруйске прошли дожди. Также отмечались порывы ветра 17−21 метров в секунду.


Фото: Наталья Халанская / Facebook

Напомним, на 22 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Непогода сохранится в Беларуси и в ближайшие дни — слегка потепелеет лишь 25 апреля.

 
 
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Сегодня, в субботу, в Бобруйске прошли дожди. Также отмечались порывы ветра 17−21 метров в секунду.

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