22 апреля из-за непогоды в Бобруйске на проезужю часть рухнуло дерево. Об этом сообщает местная жительница Наталья Халанская .



Фото: Наталья Халанская / Facebook

«Стихия. Прямо сейчас на Октябрьской, возле костела», — прокомментировала она фотографии упавшего дерева.

Сегодня, в субботу, в Бобруйске прошли дожди. Также отмечались порывы ветра 17−21 метров в секунду.



Фото: Наталья Халанская / Facebook

Напомним, на 22 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Непогода сохранится в Беларуси и в ближайшие дни — слегка потепелеет лишь 25 апреля.