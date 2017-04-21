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В Бобруйске из-за непогоды дерево рухнуло на проезжую часть
22 апреля из-за непогоды в Бобруйске на проезужю часть рухнуло дерево. Об этом сообщает местная жительница
«Стихия. Прямо сейчас на Октябрьской, возле костела», — прокомментировала она фотографии упавшего дерева.
Сегодня, в субботу, в Бобруйске прошли дожди. Также отмечались порывы ветра 17−21 метров в секунду.
Напомним, на 22 апреля в Беларуси
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Сегодня, в субботу, в Бобруйске прошли дожди. Также отмечались порывы ветра 17−21 метров в секунду.
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