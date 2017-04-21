МИНСК, 22 апр — Sputnik. Российская гимнастка Мария Сюльгина рассказала Sputnik, что искренне переживает о произошедшем и надеется, что после этого инцидента у зрителей, которые стали свидетелями ее падения, не пропадет желание в будущем посещать цирк.



© Sputnik / Виктор Толочко БСМП: состояние упавшей в цирке гимнастки Сюльгиной улучшается

В Белорусском государственном цирке 19 апреля российская артистка Мария Сюльгина в паре с супругом Евгением Писаревым исполняла номер из "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город", не используя страховки. Что-то пошло не так, и артистка упала с высоты примерно третьего этажа. Ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи Минска.

"Мне искренне жаль, что они (зрители — Sputnik) видели мое падение. Надеюсь, ни у кого не пропадет желание и дальше посещать цирк и наслаждаться этим удивительным искусством! Ведь именно для этого артисты работают — чтобы радовать зрителей", — сказала собеседница агентства.

Сюльгина поблагодарила всех людей, которые волнуются за нее.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Врач Сюльгиной: состояние гимнастки расценивается как средней тяжести

"Я безумно благодарна всем людям, которые действительно за меня переживают", — отметила она.

Гимнастка призналась, что чувствует себя лучше.

Как сообщил ранее Sputnik заведующий отделением сочетанной травмы больницы Иван Ладутько, при поступлении к ним у Сюльгиной диагностировали множественные ушибы, черепно-мозговую травму и перелом руки . В понедельник будет сделана контрольная рентгенограмма сломанной руки пациентки, на основании данных которой будет решено, как дальше продолжать ее лечение. Выписать гимнастку должны не ранее 26 апреля.

"С таким диагнозом она должна находиться под присмотром врачей 7-10 дней. В последующем будет переведена на амбулаторный этап лечения", — пояснял Ладутько.