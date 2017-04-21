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Гимнастка о своем падении: мне искренне жаль, что зрители это увидели
22.04.2017 11:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр — Sputnik. Российская гимнастка Мария Сюльгина рассказала Sputnik, что искренне переживает о произошедшем и надеется, что после этого инцидента у зрителей, которые стали свидетелями ее падения, не пропадет желание в будущем посещать цирк.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Белорусском государственном цирке 19 апреля российская артистка Мария Сюльгина в паре с супругом Евгением Писаревым исполняла номер из "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город", не используя страховки. Что-то пошло не так, и артистка упала с высоты примерно третьего этажа. Ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи Минска.
"Мне искренне жаль, что они (зрители — Sputnik) видели мое падение. Надеюсь, ни у кого не пропадет желание и дальше посещать цирк и наслаждаться этим удивительным искусством! Ведь именно для этого артисты работают — чтобы радовать зрителей", — сказала собеседница агентства.
Сюльгина поблагодарила всех людей, которые волнуются за нее.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
"Я безумно благодарна всем людям, которые действительно за меня переживают", — отметила она.
Гимнастка призналась, что чувствует себя лучше.
Как сообщил ранее Sputnik заведующий отделением сочетанной травмы больницы Иван Ладутько, при
"С таким диагнозом она должна находиться под присмотром врачей 7-10 дней. В последующем будет переведена на амбулаторный этап лечения", — пояснял Ладутько.
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Гимнастка Мария Сюльгина, упавшая во время представления в минском цирке, выразила благодарность всем кто за нее переживает.
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