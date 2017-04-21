МИНСК, 22 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси вручило в субботу послу Литовской Республики в Беларуси Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с нарушением воздушной границы нашей страны.

"В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Беларуси литовским воздушным судном", — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.

Нарушение госграницы было зафиксировано 19 апреля нынешнего года в 13: 40.

"Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны", — заявили в пресс-службе МИД.

В ноте МИД подчеркивается, что белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.