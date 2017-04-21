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МИД Беларуси вручил ноту посольству Литвы за нарушение границы
22.04.2017 12:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси вручило в субботу послу Литовской Республики в Беларуси Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с нарушением воздушной границы нашей страны.
"В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Беларуси литовским воздушным судном", — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.
Нарушение госграницы было зафиксировано 19 апреля нынешнего года в 13: 40.
"Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны", — заявили в пресс-службе МИД.
В ноте МИД подчеркивается, что белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.
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Белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Беларуси литовским воздушным судном.
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