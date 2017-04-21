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Памятник Ленину облили краской в Могилеве
22.04.2017 14:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр — Sputnik. В ночь на субботу в Могилеве неизвестные облили красной краской памятник Ленину, расположенный у Дома культуры завода имени Кирова, сообщается на странице сообщества "Могилев real" в социальной сети "ВКонтакте".
© Sputnik / Дмитрий Босак.
На фото видно, что у облитого красной краской памятника находится наряд милиции, однако в Могилевском УВД Sputnik отказались комментировать инцидент.
По сообщениям СМИ, к полудню Ленина отмыли от краски.
Накануне аналогичный инцидент произошел в Бресте. Пострадал памятник, установленный на главной площади города между зданиями администрации Ленинского района Бреста и Брестского облисполкома, был облит краской утром в пятницу.
22 апреля исполняется 147 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата.
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В субботу исполняется 147 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата; накануне памятник вождю аналогичным образом пострадал и в белорусском Бресте.
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