ГОМЕЛЬ, 22 апр — Sputnik. 66-летнему участнику экомарафона Семену Максачеву стало плохо в первые минуты после старта. Сопровождавшие колонну медики оказались бессильны: ветеран спорта умер от сердечного приступа.

Как сообщают очевидцы, "Семен Иванович сошел с дистанции при подъеме на горку, и к нему сразу же подбежали сотрудники скорой помощи".

В Гомеле экомарафон проводился впервые и был приурочен к Международному дню Земли. Организовала мероприятие Белорусская федерация легкой атлетики.

Известно, что на корпоративный забег на 6,3 км вокруг исторического центра Гомеля зарегистрировались больше трех тысяч человек. В нем были представлены все районы, вузы и средне-специальные учебные заведения, школы и предприятия Гомельщины.

Семен Максачев бежал на экомарафоне за аграрно-технический лицей, в котором преподает физическую культуру.