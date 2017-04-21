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В Гомеле во время легкоатлетического экомарафона умер один из участников

22.04.2017 17:45 — ЧП | Tut.by  
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65-летний гомельчанин умер во время забега на дистанцию 6,3 км. Мужчине стало плохо после того, как он пробежал один километр. Врачам дежурившей на мероприятии скорой помощи спасти его не удалось. Возможной причиной смерти называют проблемы с сердцем.


В пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики подчеркнули, что мужчина имел справку-допуск к участию в марафоне.

— К участию в забеге допускались только не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом лица. А участники забега на дистанцию 42 км должны были пройти соответствующую подготовку, — уточнили организаторы.

Экомарафон, организованный Белорусской федерацией легкой атлетики, прошел в Гомеле 22 апреля на двух дистанциях — 6,3 км и 42 км. Его участниками стали несколько тысяч представителей предприятий, организаций, учреждений, молодежь и любители активного образа жизни.

 
Теги: Гомель
 
 
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Врачам дежурившей на мероприятии скорой помощи спасти мужчину не удалось.

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