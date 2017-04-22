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Автомобиль ОБСЕ подорвался на мине в Донбассе, погиб один человек
23.04.2017 14:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Сотрудник патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в результате подрыва автомобиля организации на фугасе в Донбассе, заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.
В воскресенье Народная милиция самопровозглашенной ЛНР сообщила о подрыве одного из автомобилей наблюдателей в районе населенного пункта Пришиб. Экипаж из двух машин следовал по маршруту Славяносербск-Сокольники. По данным полиции, один человек погиб, еще один был ранен.
"Сердечные соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", — говорится в заявлении Курца в микроблоге Twitter.
Глава ОБСЕ выразил надежду, что пострадавший наблюдатель в скором времени "восстановится".
"Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", — отметил Курц.
Вместе с тем, в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявили, что подорвавшаяся машина отклонилась от маршрута. "Известно, указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ", — уточнили в пресс-службе.
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В Народной милиции ЛНР выразили надежду, что представители СММ ОБСЕ, СЦКК и других международных организаций дадут реальную оценку происшествия.
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