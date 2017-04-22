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Четырех байдарочников спасли на озере в Мядельском районе

23.04.2017 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 апр — Sputnik. Две байдарки с четырьмя туристами в субботу отстали от группы, направляющейся к деревне Гатовичи Мядельского района Минской области, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Туристы в составе группы из десяти байдарок, в которых находилось двадцать человек, следовали по маршруту от кемпинга "Кочерги" вблизи деревни Кочерги до реки Скема вблизи деревни Гатовичи. Из за ухудшающихся погодных условий две байдарки не смогли проследовать по проложенному маршруту к реке Скема.

"Людям, находящимся на двух байдарках на озере Мястро и не способным передвигаться в связи с тяжелыми погодными условиями, была оказана помощь, в госпитализации никто не нуждался", — сообщили спасатели.

Работниками МЧС и ОСВОД спасли четырех человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Сильный ветер поднял волны на озере Мястро, и туристам потребовалась помощь спасателей.

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