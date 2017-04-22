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Непогода: от сильного ветра пострадали 480 населенных пунктов

23.04.2017 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 апр — Sputnik. Мощный субботний ветер принес проблемы в почти полтысячи населенных пунктов страны. Пострадавших в результате природного явления не было, однако в 37 населенных пунктах Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей оказались разрушены кровли строений, сообщили в МЧС.

Непогода: от сильного ветра пострадали 480 населенных пунктов
© Sputnik Юрий Кавер
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Пострадали девять жилых домов, семь хозяйственных построек, два производственных помещения и 47 сельскохозяйственных зданий. Порывы ветра достигали 24 м/с.

Случаи падения деревьев были в Быховском, Бобруйском, Кировском, Костюковичском, Краснопольском, Могилевском, Славгородском, Чаусском и Шкловском районах Могилевской области, а также в Пуховичском районе Минской области.

"Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев", — сообщили в МЧС.

Нарушения электроснабжения почувствовал на себе 481 населенный пункт. Аварийными бригадами велись восстановительные работы, и утром электроснабжение было восстановлено.

 
Теги: Минск
 
 
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Ветер нарушал электроснабжение, сносил крыши и валил деревья.

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