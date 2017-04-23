МИНСК, 23 апр — Sputnik. Обстоятельства инцидента с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ в Донбассе указывают на возможность провокации, направленной на срыв урегулирования конфликта на востоке Украины, заявили в МИД РФ.



© Sputnik Игорь Маслов Автомобиль ОБСЕ подорвался на мине в Донбассе, погиб один человек

Инцидент произошел в воскресенье в районе села Пришиб. По данным Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, одна из машин, входившая в патруль СММ ОБСЕ, подорвалась на фугасе при следовании из Славяносербска в Сокольники, отклонившись от маршрута. В результате погиб один наблюдатель, еще два были ранен.

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", — говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства .

В министерстве заявили, что "глубоко возмущены этой циничной акцией". "Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности", — добавили в МИД РФ.

Отмечается, что произошедший инцидент "подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ", что зафиксировано в мандате миссии.

"В очередной раз призываем к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском — в рамках Контактной группы с целью полного выполнения "Комплекса мер", являющегося безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", — заявили в российском МИД.

Ранее украинские дипломаты сообщили, что в результате подрыва погиб гражданин Великобритании. Однако в Москве заявили, что жертвой стал американец — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. "МИД России выражает глубокое соболезнование семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — заключили в МИД.

О провокации также заявил и глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. "Тот факт, что это именно провокация со стороны Киева, подтверждается обстрелом, которым украинская сторона подвергает место подрыва автомобиля миссии ОБСЕ…" — пояснил он.

Также глава ДНР провел аналогию подрыва автомобиля СММ ОБСЕ с катастрофой малайзийского "Боинга" и предположил, что данные действия могут быть предприняты Киевом для вовлечения в конфликт так называемой "третьей силы" в лице миротворцев или международных полицейских.

В свою очередь, украинские силовики опровергли информацию о том, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины действовала в районе подрыва.

Тщательное расследование инцидента поручил провести президент Украины Петр Порошенко. По его словам, виновные должны быть наказаны. "Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Свое расследование начало и ОБСЕ.