МИНСК, 24 апр — Sputnik. Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Кричеве, сообщили Sputnik в понедельник в Могилевском ОУМЧС.

Спасателям о пожаре одноэтажного дома по улице Пионерской в 00:58 понедельника сообщил очевидец. Прибывшие на место спустя 10 минут пожарные бригады увидели, что в результате сильного пожара уже произошло обрушение кровли и перекрытий.

В ходе тушения пожара в разных местах были обнаружены тела шести человек — хозяйки дома, пенсионерки, ее двух сыновей, один из которых инвалид, сожительницей одного из сыновей и еще двух человек, личности которых устанавливаются.

Пожаром также повредило соседний дом.

Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет, на месте работают специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.