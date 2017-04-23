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Шесть человек сгорели в одном доме в Кричеве
24.04.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр — Sputnik. Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Кричеве, сообщили Sputnik в понедельник в Могилевском ОУМЧС.
Спасателям о пожаре одноэтажного дома по улице Пионерской в 00:58 понедельника сообщил очевидец. Прибывшие на место спустя 10 минут пожарные бригады увидели, что в результате сильного пожара уже произошло обрушение кровли и перекрытий.
В ходе тушения пожара в разных местах были обнаружены тела шести человек — хозяйки дома, пенсионерки, ее двух сыновей, один из которых инвалид, сожительницей одного из сыновей и еще двух человек, личности которых устанавливаются.
Пожаром также повредило соседний дом.
Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет, на месте работают специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.
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МИНСК, 24 апр — Sputnik. Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Кричеве, сообщили Sputnik в понедельник в Могилевском ОУМЧС. Спасателям о пожаре одноэтажного...
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