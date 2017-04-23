﻿ Шесть человек сгорели в одном доме в Кричеве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шесть человек сгорели в одном доме в Кричеве

24.04.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Кричеве, сообщили Sputnik в понедельник в Могилевском ОУМЧС.

Спасателям о пожаре одноэтажного дома по улице Пионерской в 00:58 понедельника сообщил очевидец. Прибывшие на место спустя 10 минут пожарные бригады увидели, что в результате сильного пожара уже произошло обрушение кровли и перекрытий.

В ходе тушения пожара в разных местах были обнаружены тела шести человек — хозяйки дома, пенсионерки, ее двух сыновей, один из которых инвалид, сожительницей одного из сыновей и еще двух человек, личности которых устанавливаются.

Пожаром также повредило соседний дом.

Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет, на месте работают специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 24 апр — Sputnik. Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Кричеве, сообщили Sputnik в понедельник в Могилевском ОУМЧС. Спасателям о пожаре одноэтажного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Кричеве сгорел дом: шесть погибших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика