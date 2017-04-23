МИНСК, 24 апр — Sputnik. УСК по Гомельской области устанавливает очевидцев смертельного ДТП в Гомельской области, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК Мария Кривоногова.



© Sputnik / Виктор Толочко Смертельное ДТП на М1: столкнулись фура и микроавтобус

Авария произошла днем 7 апреля в агрогородке Еремино. Грузовой автомобиль Renault Magnum в связке с полуприцепом сбил пенсионерку 1933 года рождения, которая находилась на проезжей части.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель человека).

УСК просит свидетелей данного ДТП позвонить по телефонам 8 (0232) 70 45 49, 8 (044) 772 75 45, 8 (029) 333 32 05.