﻿ В Дагестане один школьник погиб, 11 пострадали из-за неосторожного обращения с оружием. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дагестане один школьник погиб, 11 пострадали из-за неосторожного обращения с оружием

24.04.2017 16:16 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

11 подростков ранены в одной из школ Дагестана из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.

Инцидент произошел в селении Агвали Цумадинского района в компьютерном классе школы.

«В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа», — сказал собеседник агентства.

При этом МВД Дагестана не подтвердило информацию о взрыве гранаты в школе. «Взрыв гранаты не подтверждается. Подростки пострадали при неосторожном обращении с оружием. Обстоятельства уточняются», — сообщили ТАСС в МВД Дагестана.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 подростков ранены в одной из школ Дагестана из-за неосторожного обращения с оружием.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар в Кричеве: погибшая компания могла выпивать алкогольные напитки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика