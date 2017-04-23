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В Дагестане один школьник погиб, 11 пострадали из-за неосторожного обращения с оружием
11 подростков ранены в одной из школ Дагестана из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.
Инцидент произошел в селении Агвали Цумадинского района в компьютерном классе школы.
«В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа», — сказал собеседник агентства.
При этом МВД Дагестана не подтвердило информацию о взрыве гранаты в школе. «Взрыв гранаты не подтверждается. Подростки пострадали при неосторожном обращении с оружием. Обстоятельства уточняются», — сообщили ТАСС в МВД Дагестана.
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11 подростков ранены в одной из школ Дагестана из-за неосторожного обращения с оружием.
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Архив (ЧП)
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