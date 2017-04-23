11 подростков ранены в одной из школ Дагестана из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.

Инцидент произошел в селении Агвали Цумадинского района в компьютерном классе школы.

«В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа», — сказал собеседник агентства.

При этом МВД Дагестана не подтвердило информацию о взрыве гранаты в школе. «Взрыв гранаты не подтверждается. Подростки пострадали при неосторожном обращении с оружием. Обстоятельства уточняются», — сообщили ТАСС в МВД Дагестана.