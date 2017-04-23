МИНСК, 24 апр — Sputnik. Взрыв гранаты произошел в компьютерном классе одной из школ села Агвали Цумадинского района Дагестана, в результате ЧП погиб ребенок, передает РИА Новости.

По предварительной информации, один из учеников принес на урок гранату, которую нашел на улице. Граната взорвалась, в результате чего один школьник погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Принесший гранату ученик задержан, с ним при участии психологов работают следователи.

"Школа оцеплена, на территорию никого не пускают. Мальчик, который устроил взрыв, находится в полицейском участке", — сообщил замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибир Зубаиров.

Чтобы перевезти в Махачкалу детей, тяжело пострадавших в результате взрыва, в Цумадинский район направили самолет МЧС вместе со специалистами службы медицины катастроф.

В Следственном комитете Российской Федерации также сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".