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В Польше автобус с белорусами вылетел в кювет, 18 человек пострадали

25.04.2017 10:43 — ЧП | Tut.by  
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Автобус с белорусами вылетел в кювет на трассе в Польше. Инцидент произошел сегодня утром недалеко от города Завада в провинции Лодзь, сообщает Polskie Radio. По предварительной информации, пострадали 18 человек.

Все раненые были доставлены в больницы Лодзи и Варшавы.

Всего в автобусе находился 41 гражданин Беларуси. Они возвращались домой из Праги.

«На месте по-прежнему предоставляется помощь другим пассажирам и устанавливаются причины инцидента. По данным полиции, водитель автобуса был трезв», — рассказал Polskie Radio в местной полиции.

(Будет дополнено.)

 
 
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Всего в автобусе находился 41 гражданин Беларуси. Они возвращались домой из Праги.

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