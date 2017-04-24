Автобус с белорусами вылетел в кювет на трассе в Польше. Инцидент произошел сегодня утром недалеко от города Завада в провинции Лодзь, сообщает Polskie Radio. По предварительной информации, пострадали 18 человек.

Все раненые были доставлены в больницы Лодзи и Варшавы.

Всего в автобусе находился 41 гражданин Беларуси. Они возвращались домой из Праги.

«На месте по-прежнему предоставляется помощь другим пассажирам и устанавливаются причины инцидента. По данным полиции, водитель автобуса был трезв», — рассказал Polskie Radio в местной полиции.

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