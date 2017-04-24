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ДТП в Польше и 18 пострадавших: новый автобус выехал за белорусами
25.04.2017 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. В ДТП с автобусом в Польше, следовавшем из Лодзи в Варшаву, пострадали 18 человек, среди которых в основном белорусы.
"Новый автобус выехал из Гродно за белорусскими гражданами", — сообщили в белорусском МИД.
ДТП произошло утром во вторник на автостраде А2. Автобус съехал с дороги и перевернулся, по какой причине — пока не известно, водитель был трезв.
По данным местной полиции, в автобусе было 43 пассажира, 18 из них пострадали. У одной из женщин повреждена голова и грудная клетка, она доставлена в Варшаву на вертолете.
"В настоящее время пострадавших осматривают медики, в случае необходимости направляют в медицинские учреждения", — рассказали в МИД Беларуси.
Посольство Беларуси в Польше отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, находится в контакте с правоохранительными органами и медиками, сообщили в ведомстве.
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Восемнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Польше на пути из Лодзи в Варшаву, белорусский МИД отслеживает ситуацию.
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