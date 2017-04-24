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МИД: всем пострадавшим в Польше белорусам оказывают медпомощь
25.04.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Всем пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Польше белорусам оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили во вторник в МИД Беларуси.
Автобус с белорусскими туристами попал в аварию ночью с понедельника на вторник. В результате ДТП пострадали 17 человек, которые возвращались с отдыха в Праге. Ранее
"Всем пострадавшим в ДТП в Польше белорусским туристам оказывают необходимую медицинскую помощь в семи учреждениях здравоохранения", — сообщили в министерстве иностранных дел.
У одной из пассажирок туристического автобуса были диагностированы достаточно серьезные травмы, ее в больницу доставили на вертолете.
Туристам, не получившим травмы, предоставили помещения для временного пребывания. Затем за ними из Гродно выехал другой автобус.
Авария произошла на автостраде А2. Автобус двигался в направлении Варшавы, в какой-то момент съехал с дороги в кювет и перевернулся, по какой причине — пока не известно, водитель был трезв.
По данным местной полиции, в автобусе находились 43 пассажира.
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По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 17 пассажиров автобуса, ехавшего из Праги.
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