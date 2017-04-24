МИНСК, 25 апр — Sputnik. Всем пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Польше белорусам оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили во вторник в МИД Беларуси.

Автобус с белорусскими туристами попал в аварию ночью с понедельника на вторник. В результате ДТП пострадали 17 человек, которые возвращались с отдыха в Праге. Ранее сообщалось о 18 пострадавших .

"Всем пострадавшим в ДТП в Польше белорусским туристам оказывают необходимую медицинскую помощь в семи учреждениях здравоохранения", — сообщили в министерстве иностранных дел.

У одной из пассажирок туристического автобуса были диагностированы достаточно серьезные травмы, ее в больницу доставили на вертолете.

Туристам, не получившим травмы, предоставили помещения для временного пребывания. Затем за ними из Гродно выехал другой автобус.

Авария произошла на автостраде А2. Автобус двигался в направлении Варшавы, в какой-то момент съехал с дороги в кювет и перевернулся, по какой причине — пока не известно, водитель был трезв.

По данным местной полиции, в автобусе находились 43 пассажира.