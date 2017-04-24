МИНСК, 25 апр — Sputnik. Двое жителей агрогородка Петришки Минского района попали в дорожно-транспортное происшествие на мотоблоке, сообщили во вторник в УГАИ Минской области.

Инцидент произошел около 11:00 во вторник: в областное ГАИ о ДТП сообщили очевидцы. Сообщалось, что мужчины на мотоблоке въехали в забор школы в родном агрогородке.

"Сотрудниками ГАИ было установлено, что водитель и пассажир после совершения данного ДТП, а именно наезда на заборное ограждение, в нарушение установленных правил место ДТП оставили", — сообщили в областном УГАИ.

Мужчин задержали в течение часа после аварии — ими оказались двое местных жителей 1974 и 1984 годов рождения, которые ранее привлекались к ответственности за нетрезвое вождение.

"Оба мужчины на момент задержания через час по месту жительства находились с признаками алкогольного опьянения. По факту освидетельствования у водителя было выявлено 2,3 промилле, а у пассажира 2,1 промилле", — добавили собеседники Sputnik.

Как пояснили мужчины, они ехали на мотоблоке трезвыми, однако их транспортное средство попало в неуправляемый занос. По их словам, после ДТП они пришли домой и выпили "по 100 грамм водки для снятия шока".

В отношении водителя мотоблока были составлены административные протоколы.