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Город в Липецкой области затопило соком после аварии на заводе PepsiCo

25.04.2017 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. Город Лебедянь (Липецкая область РФ) затопило соком после аварии на заводе компании "Пепси".

Авария произошла на складе завода "ЭКЗ Лебедянский", который принадлежит компании PepsiCo утром во вторник. В результате ЧП улицы города Лебедянь оказались буквально затоплены соком.

 

 

Жители города активно публикуют фотографии последствий ЧП на заводе "Пепси" в социальных сетях. Многие шутят и задаются вопросом, как же будут убирать сок с городских улиц.

 

Публикация от @yulianna.live Апр 25 2017 в 4:33 PDT

 

По данным областного управления МЧС, после обрушения кровли складских помещений есть пострадавшие, однако их жизням ничто не угрожает. Нет угрозы и для строений в городе Лебедянь.

Завод в Липецкой области специализируется именно на производстве фруктовых соков и нектаров под брендами Pepsi.

 
Теги: Минск
 
 
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На складе с популярными соками рухнула кровля - по данным МЧС, есть пострадавшие.

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