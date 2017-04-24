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Город в Липецкой области затопило соком после аварии на заводе PepsiCo
25.04.2017 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Город Лебедянь (Липецкая область РФ) затопило соком после аварии на заводе компании "Пепси".
Авария произошла на складе завода "ЭКЗ Лебедянский", который принадлежит компании PepsiCo утром во вторник. В результате ЧП улицы города Лебедянь оказались буквально затоплены соком.
Жители города активно публикуют фотографии последствий ЧП на заводе "Пепси" в социальных сетях. Многие шутят и задаются вопросом, как же будут убирать сок с городских улиц.
По данным областного управления МЧС, после обрушения кровли складских помещений есть пострадавшие, однако их жизням ничто не угрожает. Нет угрозы и для строений в городе Лебедянь.
Завод в Липецкой области специализируется именно на производстве фруктовых соков и нектаров под брендами Pepsi.
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На складе с популярными соками рухнула кровля - по данным МЧС, есть пострадавшие.
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