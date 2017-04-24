Накануне Гидрометцентр объявил на 25 апреля штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Прогнозировались порывы до 20 м/с. В Минске на улице Янки Купалы в районе цирка ветер с корнем вырвал дерево.











22 апреля от сильного ветра, достигавшего 24 м/с, пострадал 481 населенный пункт.

При штормовом предупреждении спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, меньше гулять возле деревьев, линий электропередачи, трубопроводов, а также по мостам и эстакадам. Парковать машины в МЧС также советуют подальше от сооружений повышенного риска.