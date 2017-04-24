МИНСК, 25 апр — Sputnik. Брестское жилищно-коммунальное хозяйство незаконно ограничивало подачу горячей воды в Домачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщили в областной прокуратуре.

Брестская прокуратура потребовала выполнения стандартов по отоплению и горячему водоснабжению в социальных учреждениях. Специалистами на фоне апрельского похолодания была проведена проверка подобных учреждений.

По итогам проверки в Домачевском доме-интернате для престарелых и инвалидов выяснилось, что Брестское ЖКХ незаконно выключало горячую воду в учреждении с восьми вечера и до полуночи.

Нарушения были обнаружены и в нескольких других соцучреждениях. Всего прокуратура вынесла семь предписаний.

Как сообщили в ведомстве, сейчас горячее водоснабжение в социальных учреждениях полностью восстановлено.