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Брестское ЖКХ незаконно выключало горячую воду в доме престарелых

25.04.2017 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. Брестское жилищно-коммунальное хозяйство незаконно ограничивало подачу горячей воды в Домачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщили в областной прокуратуре.

Брестское ЖКХ незаконно выключало горячую воду в доме престарелых
© Pixabay
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Брестская прокуратура потребовала выполнения стандартов по отоплению и горячему водоснабжению в социальных учреждениях. Специалистами на фоне апрельского похолодания была проведена проверка подобных учреждений.

По итогам проверки в Домачевском доме-интернате для престарелых и инвалидов выяснилось, что Брестское ЖКХ незаконно выключало горячую воду в учреждении с восьми вечера и до полуночи.

Нарушения были обнаружены и в нескольких других соцучреждениях. Всего прокуратура вынесла семь предписаний.

Как сообщили в ведомстве, сейчас горячее водоснабжение в социальных учреждениях полностью восстановлено.

 
Теги: Минск
 
 
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Областная прокуратура из-за апрельского похолодания решила проверить соблюдение температурного режима.

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