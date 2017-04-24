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Один водитель выстрелил в другого после ДТП в центре Москвы

25.04.2017 18:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Бутырский Вал. После дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mercedes выстрелил в голову другого мужчины из травматического оружия. Пострадавший жив, его осматривают медики.

Информацию о случившемся агентству подтвердили в пресс-службе МВД.

Теперь полиция разыскивает Mercedes, водитель которого устроил стрельбу в центре Москвы.

 
Теги: Минск
 
 
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