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Один водитель выстрелил в другого после ДТП в центре Москвы
25.04.2017 18:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Бутырский Вал. После дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mercedes выстрелил в голову другого мужчины из травматического оружия. Пострадавший жив, его осматривают медики.
Информацию о случившемся агентству подтвердили в пресс-службе МВД.
Теперь полиция разыскивает Mercedes, водитель которого устроил стрельбу в центре Москвы.
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Раненый мужчина жив, в столице России объявлен план "Перехват".
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