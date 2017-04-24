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Россельхознадзор рассказал об угрозах жизни инспекторов при проверках

25.04.2017 19:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. При проверке грузов с территории Беларуси создавались ситуации с угрозой для жизни инспекторов Россельхознадзора, сообщили во вторник в управлении ведомства по Тверской и Псковской областям.

По данным Россельхознадзора, опасные ситуации возникали на участке белорусско-российской границы в деревне Долосцы. В ведомстве отметили, что там возникали инциденты, "связанные с угрозой жизни и здоровью должностных лиц Россельхознадзора при осуществлении контроля за перемещением грузов, прибывающих из Республики Беларусь".

Одна из ситуаций возникла при проверке груза с повидлом и киселем. "При требовании должностного лица управления предоставить автотранспортное средство с грузом "повидло" для осмотра, водитель совершил резкий маневр — разворот автомашины — и самовольно убыл на территорию Республики Беларусь, оставив товаротранспортные документы на посту. Данный маневр был выполнен в опасной близости от государственного инспектора, что несло прямую угрозу его жизни и здоровью", — уточнили в ведомстве.

Во втором случае представитель Россельхознадзора вызвал оперативную службу "в целях исключения самовольного убытия с поста автотранспортного средства". Водителю предложили представить документы на груз, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства и проследовать в служебное помещение.

"Через некоторое время в служебное помещение вместе с водителем зашла группа лиц, которые в грубой форме потребовали вернуть документы", — добавили в Россельхознадзоре.

Не получив документы, водитель и его подельники покинули пост и уехали в Беларусь. На посту они оставили все документы, включая паспорт водителя.

"Для пресечения подобных случаев Управление обратилось в правоохранительные органы", — заключили в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Двое водителей с грузом из Беларуси прямо в ходе проверки разворачивались и уезжали назад на территорию республики.

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