Пожар на территории бывшего регенераторного завода в Могилеве начался около 19.20. На тушение выехали сразу 8 пожарных расчетов, сообщил TUT.BY помощник начальника Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский. В 20.15 пожарные все еще борются с возгоранием.



Пожар происходит на площадке хранения резинотехнических отходов в районе улицы Челюскинцев, уточнил Вадим Врублевский. Идет наращивание сил МЧС для борьбы с огнем — возгорание довольно серьезное. Помощник начальника Могилевского областного УМЧС подчеркнул: паниковать не стоит.

Бывший регенераторный завод в Могилеве производил и продавал резину, резиновые смеси, крошку, вторичный каучук и др. Сейчас на его территории находятся несколько предприятий.