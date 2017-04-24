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Дым пожара на территории бывшего регенераторного завода накрыл пол-Могилева

25.04.2017 20:17 — ЧП | Tut.by  
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Пожар на территории бывшего регенераторного завода в Могилеве начался около 19.20. На тушение выехали сразу 8 пожарных расчетов, сообщил TUT.BY помощник начальника Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский. В 20.15 пожарные все еще борются с возгоранием.


Пожар происходит на площадке хранения резинотехнических отходов в районе улицы Челюскинцев, уточнил Вадим Врублевский. Идет наращивание сил МЧС для борьбы с огнем — возгорание довольно серьезное. Помощник начальника Могилевского областного УМЧС подчеркнул: паниковать не стоит.

Бывший регенераторный завод в Могилеве производил и продавал резину, резиновые смеси, крошку, вторичный каучук и др. Сейчас на его территории находятся несколько предприятий.

 
Теги: Могилев
 
 
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