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Дым пожара на территории бывшего регенераторного завода накрыл пол-Могилева
Пожар на территории бывшего регенераторного завода в Могилеве начался около 19.20. На тушение выехали сразу 8 пожарных расчетов, сообщил TUT.BY помощник начальника Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский. В 20.15 пожарные все еще борются с возгоранием.
Бывший регенераторный завод в Могилеве производил и продавал резину, резиновые смеси, крошку, вторичный каучук и др. Сейчас на его территории находятся несколько предприятий.
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Возгорание тушат пока восемь пожарных расчетов.
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Архив (ЧП)
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