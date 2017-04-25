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Могилевский пожар тушат 14 расчетов МЧС
25.04.2017 21:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Для устранения пожара на улице Челюскинцев в Могилеве задействованы 14 расчетов областного МЧС, сообщили во вторник в эфире телеканала ОНТ.
О пожаре в Могилеве
"По данным МЧС, горят шины на площади в 800 квадратных метров. Для устранения пожара задействованы 14 расчетов", — сообщили в эфире государственного канала.
Ранее стало известно, что пожар произошел на территории бывшего регенераторного завода в Могилеве, где сейчас расположены несколько предприятий, а также находится склад шин и покрышек, которые и загорелись.
Причины пожара пока не известны. По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.
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По данным МЧС, в областном центре на площади 800 квадратных метров горят шины.
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