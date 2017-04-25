МИНСК, 25 апр — Sputnik. Под наблюдением польских медиков остаются восемь пострадавших в аварии белорусов, сообщили во вторник в МИД Беларуси.



© Sputnik/ Ирина Грамович ДТП в Польше и 18 пострадавших: новый автобус выехал за белорусами

ДТП с белорусскими туристами произошло ночью с понедельника на вторник около польского города Лодзь: из четырех десятков пассажиров автобуса два десятка попали к врачам .

У большинства туристов травмы оказались средней тяжести или легкими, они уже вернулись в родной Гродно на втором автобусе.

По данным белорусского МИД, на вечер вторника в польских больницах остаются восемь белорусов. Как сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", некоторым пострадавшим придется быть под контролем медиков несколько дней.

Причины ДТП до сих пор не известны, однако установлено: водитель автобуса на момент аварии был трезв. Рассматривается возможность технической неисправности транспортного средства.