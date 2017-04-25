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В больницах Польши остаются 8 белорусских туристов
25.04.2017 21:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Под наблюдением польских медиков остаются восемь пострадавших в аварии белорусов, сообщили во вторник в МИД Беларуси.
© Sputnik/ Ирина Грамович
ДТП с белорусскими туристами произошло ночью с понедельника на вторник около польского города Лодзь: из четырех десятков пассажиров автобуса
У большинства туристов травмы оказались средней тяжести или легкими, они уже вернулись в родной Гродно на втором автобусе.
По данным белорусского МИД, на вечер вторника в польских больницах остаются восемь белорусов. Как сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", некоторым пострадавшим придется быть под контролем медиков несколько дней.
Причины ДТП до сих пор не известны, однако установлено: водитель автобуса на момент аварии был трезв. Рассматривается возможность технической неисправности транспортного средства.
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Причины аварии с белорусским туравтобусом на польской автотрассе пока не известны.
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