МИНСК, 25 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел в Могилеве — предположительно, на складе покрышек на улице Челюскинцев, сообщают пользователи соцсетей.

Возгорание на складе в районе улицы Челюскинцев в областном центре произошло вечером во вторник.

По сообщениям социальных сетей, пожар произошел в районе регенераторного завода в Могилеве. По другим данным, возгорание случилось на складе покрышек.

В Могилеве большой пожар на Челюскинцев. Предположительно горит регенераторный завод. — Aleks (@Aleks_13_) 25 апреля 2017 г.

​Образовавшийся из-за пожара дым виден во всем городе, а фотографии ЧП публикуют многие пользователи социальных сетей из Могилева.

Подробностей о пожаре и о его причинах пока нет. На месте уже работают специалисты МЧС.