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Пожар в Могилеве: сгорел склад покрышек
25.04.2017 20:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел в Могилеве — предположительно, на складе покрышек на улице Челюскинцев, сообщают пользователи соцсетей.
Возгорание на складе в районе улицы Челюскинцев в областном центре произошло вечером во вторник.
По сообщениям социальных сетей, пожар произошел в районе регенераторного завода в Могилеве. По другим данным, возгорание случилось на складе покрышек.
Образовавшийся из-за пожара дым виден во всем городе, а фотографии ЧП публикуют многие пользователи социальных сетей из Могилева.
Подробностей о пожаре и о его причинах пока нет. На месте уже работают специалисты МЧС.
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Пользователи социальных сетей заполнили свои аккаунты фотографиями пожара в областном центре.
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Архив (ЧП)
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