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Пожар в Могилеве: сгорел склад покрышек

25.04.2017 20:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел в Могилеве — предположительно, на складе покрышек на улице Челюскинцев, сообщают пользователи соцсетей.

Возгорание на складе в районе улицы Челюскинцев в областном центре произошло вечером во вторник.

По сообщениям социальных сетей, пожар произошел в районе регенераторного завода в Могилеве. По другим данным, возгорание случилось на складе покрышек.

​Образовавшийся из-за пожара дым виден во всем городе, а фотографии ЧП публикуют многие пользователи социальных сетей из Могилева.

Подробностей о пожаре и о его причинах пока нет. На месте уже работают специалисты МЧС.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пользователи социальных сетей заполнили свои аккаунты фотографиями пожара в областном центре.

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