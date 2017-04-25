МИНСК, 26 апр — Sputnik. Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе шин, расположенном на территории бывшего регенераторного завода, в Могилеве, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Огонь вспыхнул на складе отработанных покрышек в областном центре накануне вечером . Площадь пожара, по данным местных спасателей, составила порядка одной тысячи квадратных метров. В ликвидации ЧП было задействовано 14 пожарных расчетов .

"В 21:49 пожар отходов резины в Могилеве ликвидирован", — рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Причины пожара устанавливаются. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.