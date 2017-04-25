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Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе шин в Могилеве

26.04.2017 08:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе шин, расположенном на территории бывшего регенераторного завода, в Могилеве, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Огонь вспыхнул на складе отработанных покрышек в областном центре накануне вечером. Площадь пожара, по данным местных спасателей, составила порядка одной тысячи квадратных метров. В ликвидации ЧП было задействовано 14 пожарных расчетов.

"В 21:49 пожар отходов резины в Могилеве ликвидирован", — рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Причины пожара устанавливаются. О пострадавших в результате ЧП не сообщается. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В сети появилось видео, как сотрудники МЧС борются с огнем, вспыхнувшем на площадке хранения отходов резины.

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