МИНСК, 26 апр — Sputnik. Вахтер общежития в Борисове сообщил спасателям о возгорании в одной из комнат ночью 25 апреля, рассказали Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

На четвертом этаже пятиэтажного здания было зафиксировано сильное задымление. Пожарная сигнализация обнаружила возгорание имущества в одной из комнат. Сигнал о пожаре поступил вахтеру. Работница включила звуковое оповещение о необходимости эвакуации всех жильцов из комнат. Также она открыла запасные выходы в лестничных клетках.

Прибывшие сотрудники МЧС вместе с вахтером эвакуировали жителей четвертого и пятого этажей по двум лестничным маршам. Всего через запасные выходы вывели 70 человек. На лестничных площадках задымления не было.

"Эвакуация жильцов из ниже расположенных этажей не проводилась из-за отсутствия задымленности на данных этажах", — сообщили в МЧС.

Женщина, проживающая в комнате, в момент возникновения возгорания отсутствовала. Причину пожара устанавливают специалисты. Рассматривается версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Никто не пострадал.