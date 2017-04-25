МИНСК, 26 апр — Sputnik. Попавшая под колеса бесправницы девочка-подросток из Кобрина умерла в больнице, сообщили Sputnik в Брестском областном УГАИ.

Авария произошла вечером 17 апреля. Hyundai под управлением 21-летней бесправницы выехал на тротуар в Кобрине и наехал на 15-летнюю девушку. По данным ГАИ, автомобиль буквально придавил подростка к бетонной клумбе.

"В результате аварии пешеход получила тяжкие телесные повреждения. В понедельник, 24 апреля 2017 года около 22:25 девочка скончалась", — рассказали в УГАИ.

Неделю медики сражались за жизнь 15-летней жительницы Кобрина.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.