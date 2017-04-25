|
Косинерова начнут судить в четверг за "удавку" на памятнике городовому
26.04.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Суд Московского района 27 апреля начнет рассмотрение уголовного дела о злостном хулиганстве, обвиняемым проходит минчанин Вячеслав Косинеров, сообщили в суде.
Через несколько дней после открытия памятника минскому городовому анархисты устроили возле него несанкционированный флеш-моб.
"27 апреля в 10:00 часов в суде Московского района Минска состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении данного гражданина обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хулиганство)", — сообщила Sputnik в среду помощник председателя суда Московского района Минска София Осмоловская.
Как ранее сообщало агентство, придерживающийся анархистских взглядов минчанин Косинеров устроил перфоманс возле памятника минскому городовому напротив главного входа в здание министерства внутренних дел. Он набросил "удавку" на шею бронзовой скульптуры.
Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
Согласно информации из открытых источников в интернете, Косинеров по образованию историк. Он не в первый раз привлекается к административной и уголовной ответственности за различные уличные акции. Он также был фигурантам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
|
Архив (ЧП)
Комментарии