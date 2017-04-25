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Косинерова начнут судить в четверг за "удавку" на памятнике городовому

26.04.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Суд Московского района 27 апреля начнет рассмотрение уголовного дела о злостном хулиганстве, обвиняемым проходит минчанин Вячеслав Косинеров, сообщили в суде.

Через несколько дней после открытия памятника минскому городовому анархисты устроили возле него несанкционированный флеш-моб. Милиция задержала организатора и возбудила в отношении него уголовное дело.

"27 апреля в 10:00 часов в суде Московского района Минска состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении данного гражданина обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хулиганство)", — сообщила Sputnik в среду помощник председателя суда Московского района Минска София Осмоловская.

Как ранее сообщало агентство, придерживающийся анархистских взглядов минчанин Косинеров устроил перфоманс возле памятника минскому городовому напротив главного входа в здание министерства внутренних дел. Он набросил "удавку" на шею бронзовой скульптуры.

Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно информации из открытых источников в интернете, Косинеров по образованию историк. Он не в первый раз привлекается к административной и уголовной ответственности за различные уличные акции. Он также был фигурантам резонансного дела о "граффити" в Минске.

Памятник был торжественно открыт 2 марта накануне 100-летия белорусской милиции. Идея памятника принадлежит главе МВД Игорю Шуневичу, который вместе с руководителями правоохранительных ведомств принял участие в его открытии.

 
Теги: Минск
 
 
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Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

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