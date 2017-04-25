

Трехлетний ребенок на несколько часов заблокировал одну из линий 103 в Брестской области, рассказали в эфире ОНТ , сообщает БЕЛТА .

Малыш временно заблокировал одну из линий скорой помощи в Бресте, набирая известный номер с мобильного, оставленного родителями в качестве игрушки. Игра в доктора вызвала переполох на главной станции скорой медицинской помощи: неизвестный абонент набирал 103 раз в минуту два часа подряд. Это полностью выключило из работы одну из четырех телефонных линий диспетчерской. Фактически те, кто пытался вызвать медиков, вынуждены были ждать ответа оператора вдвое дольше, чем обычно.

Заведующая филиалом “Станция скорой медицинской помощи” Брестской городской больницы скорой медпомощи Валентина Пашкевич пояснила: “Одномоментно четыре линии практически никогда не звонят. Первые звонки поступают всегда на первую линию, и вот тут началась такая катавасия: бесконечно поступают эти звонки. Вроде бы там кто-то разговаривает: то ли балуется, то ли не балуется, понять было очень сложно”. За минуту ни компьютеры, ни диспетчеры не успевали определить адрес абонента.

По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Ильи Помина, сотрудник оперативно-дежурной службы установил адрес, с которого поступали звонки. Туда был направлен дежурный наряд. Прибывшие на место милиционеры разобрались в ситуации: как оказалось, ребенок играл с телефоном. С матерью малыша провели беседу, после чего звонки прекратились. К слову, источник беспокойства нашли в Барановичах – номер был зарегистрирован в этом городе. Молодая мама мобильный дала малышу поиграть, чтобы тот был чем-то занят, пока она хлопочет по дому. По словам милиционеров, с такими ошибками связи, когда сотовые звонки из одного города попадают на узлы экстренных служб другого, иногда случаются. Каких-либо официальных претензий к родителям у медиков нет. А вот в милицию врачи отправили благодарность за скорую помощь самой скорой помощи.

БЕЛТА.