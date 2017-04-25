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Пожар в Гродно: загорелась комната, в которой играли дети

26.04.2017 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Огонь вспыхнул вечером 22 апреля в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома в Гродно, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

Жилой многоквартирный дом, на восьмом этаже которого произошел пожар, расположен на улице Кленовой. Сообщение о возгорании поступило спасателям. Выяснилось, что незадолго до происшествия в квартиру, где проживет семья с детьми и родителями одного из супругов, пришли гости со своими малышами. Пока взрослые общались на кухне, дети играли в одной из комнат.

В какой-то момент родители почувствовали запах гари, квартира начала заполняться дымом.

"Взрослые обнаружили детей у двери горящей комнаты, и все вместе покинули квартиру", — рассказали в МЧС.

Пожар повредил кровать, закопчены стены и потолок. Предполагается, что возгорание произошло из-за шалости детей с огнем.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Взрослые обнаружили детей у двери горевшего помещения, все покинули квартиру – никто не пострадал.

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