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Пожар в Гродно: загорелась комната, в которой играли дети
26.04.2017 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Огонь вспыхнул вечером 22 апреля в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома в Гродно, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.
Жилой многоквартирный дом, на восьмом этаже которого произошел пожар, расположен на улице Кленовой. Сообщение о возгорании поступило спасателям. Выяснилось, что незадолго до происшествия в квартиру, где проживет семья с детьми и родителями одного из супругов, пришли гости со своими малышами. Пока взрослые общались на кухне, дети играли в одной из комнат.
В какой-то момент родители почувствовали запах гари, квартира начала заполняться дымом.
"Взрослые обнаружили детей у двери горящей комнаты, и все вместе покинули квартиру", — рассказали в МЧС.
Пожар повредил кровать, закопчены стены и потолок. Предполагается, что возгорание произошло из-за шалости детей с огнем.
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Взрослые обнаружили детей у двери горевшего помещения, все покинули квартиру – никто не пострадал.
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