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Под Гомелем мужчина удерживал в гараже жену и угрожал сжечь дом, если дочь не вернет ему долг
Происшествие случилось днем 26 апреля в поселке Большевик Гомельского района. 58-летний безработный мужчина удерживал жену в гараже собственного двухэтажного дома и угрожал взорвать газовый баллон, если их дочка не вернет ему денежный долг.
— На момент инцидента в доме, где кроме мужчины и его жены, также проживают их дочка, зять и двое внуков, больше никого не было. О своем намерении сжечь дом, 58-летний мужчина сообщил дочери по телефону, та, в свою очередь, сразу же позвонила в милицию, — рассказала TUT.BY официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Катерина Родионова.
Мужчину обезвредили сотрудники ОМОНа при передаче денег и освободили заложницу.
58-летний житель Большевика задержан, назначен ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Что именно толкнуло мужчину на такой поступок и в каком состоянии он находился в момент его совершения, будет выяснять следствие.
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На данный момент 58-летний житель Большевика задержан, назначен ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Архив (ЧП)
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