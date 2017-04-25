﻿ Под Гомелем мужчина удерживал в гараже жену и угрожал сжечь дом, если дочь не вернет ему долг. 21.by
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Под Гомелем мужчина удерживал в гараже жену и угрожал сжечь дом, если дочь не вернет ему долг

26.04.2017 17:35 — ЧП | Tut.by  
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Происшествие случилось днем 26 апреля в поселке Большевик Гомельского района. 58-летний безработный мужчина удерживал жену в гараже собственного двухэтажного дома и угрожал взорвать газовый баллон, если их дочка не вернет ему денежный долг.

— На момент инцидента в доме, где кроме мужчины и его жены, также проживают их дочка, зять и двое внуков, больше никого не было. О своем намерении сжечь дом, 58-летний мужчина сообщил дочери по телефону, та, в свою очередь, сразу же позвонила в милицию, — рассказала TUT.BY официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Катерина Родионова.

Мужчину обезвредили сотрудники ОМОНа при передаче денег и освободили заложницу.

58-летний житель Большевика задержан, назначен ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Что именно толкнуло мужчину на такой поступок и в каком состоянии он находился в момент его совершения, будет выяснять следствие.

 
 
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На данный момент 58-летний житель Большевика задержан, назначен ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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