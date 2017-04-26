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Группу вербовщиков в ряды исламистов задержали в Калининграде

27.04.2017 08:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Группу из 12 человек, являющихся членами запрещенной террористической организации "Исламский джихад", задержали в Калининграде сотрудники спецслужб, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"В ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламский джихад — джамаат моджахедов", — рассказали в ФСБ.

Группу вербовщиков в ряды исламистов задержали в Калининграде
ФСБ РФ
Опубликованы кадры задержания вербовщиков террористов в Петербурге

Там отметили, что задержанные являются подозреваемыми в вербовке в ряды международной террористической организации. ФСБ не уточняет, было ли у задержанных огнестрельное оружие.

Оперативники установили лидера группы, он ранее разыскивался правоохранительными органами Узбекистана за совершение экстремистского преступления. Он уже дает показания, следствия отрабатывает установленные контакты задержанного. Также проверяется причастность группы к причастности к незаконным формированиям, действующим на территории Сирии.

В ближайшее время задержанных ждет депортация на родину, где они будут привлечены к уголовной ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанных после проверки их связей с террористами депортируют на родину, где их ждет привлечение к уголовной ответственности.

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