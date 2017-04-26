МИНСК, 27 апр — Sputnik. Группу из 12 человек, являющихся членами запрещенной террористической организации "Исламский джихад", задержали в Калининграде сотрудники спецслужб, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"В ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламский джихад — джамаат моджахедов", — рассказали в ФСБ.



ФСБ РФ Опубликованы кадры задержания вербовщиков террористов в Петербурге

Там отметили, что задержанные являются подозреваемыми в вербовке в ряды международной террористической организации. ФСБ не уточняет, было ли у задержанных огнестрельное оружие.

Оперативники установили лидера группы, он ранее разыскивался правоохранительными органами Узбекистана за совершение экстремистского преступления. Он уже дает показания, следствия отрабатывает установленные контакты задержанного. Также проверяется причастность группы к причастности к незаконным формированиям, действующим на территории Сирии.

В ближайшее время задержанных ждет депортация на родину, где они будут привлечены к уголовной ответственности.