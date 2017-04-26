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Двое альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус

27.04.2017 09:54 — ЧП | Tut.by  
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Двое альпинистов, сорвавшиеся при восхождении на Эльбрусе погибли, сообщил ТАСС начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

«При восхождении на Эльбрус сорвались двое гидов, к сожалению, оба погибли», — сказал он.

ЧП произошло около 06.00 по минскому времени. При восхождении на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус — на высоте примерно 4,9 тыс. м над уровнем моря сорвались двое альпинистов.

«Это была российская группа туристов из четырех человек, двое из которых даже после случившегося продолжили восхождение. Погибшие — опытные гиды, часто сопровождали альпинистов на Эльбрусе. Оба они — жители города Нальчика. Причиной падения мог стать открытый лед на склоне горы», — добавил Гулиев.

 
 
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Причиной падения мог стать открытый лед на склоне горы.

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