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Двое альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус
Двое альпинистов, сорвавшиеся при восхождении на Эльбрусе погибли, сообщил ТАСС начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.
«При восхождении на Эльбрус сорвались двое гидов, к сожалению, оба погибли», — сказал он.
ЧП произошло около 06.00 по минскому времени. При восхождении на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус — на высоте примерно 4,9 тыс. м над уровнем моря сорвались двое альпинистов.
«Это была российская группа туристов из четырех человек, двое из которых даже после случившегося продолжили восхождение. Погибшие — опытные гиды, часто сопровождали альпинистов на Эльбрусе. Оба они — жители города Нальчика. Причиной падения мог стать открытый лед на склоне горы», — добавил Гулиев.
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Причиной падения мог стать открытый лед на склоне горы.
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