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Пожарные тушили загоревшийся в Костюковичском районе трактор
27.04.2017 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Сельскохозяйственная техника загорелась накануне днем в Костюковичском районе, сообщила в четверг пресс-служба МЧС Беларуси.
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Инцидент произошел в поле недалеко от деревни Силичи, трактор загорелся во время движения. Когда пожарные приехали на вызов, горела кабина и моторный отсек трактора.
В МЧС отметили, что тракторист сам пытался справиться с огнем, сыпав на очаги возгорания песок.
Пожарные потушили горевший трактор. В результате огнем была повреждена кабина трактора, моторный отсек и колеса.
Предполагается, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.
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Огнем повреждена кабина, моторный отсек и колеса, предполагаемая причина пожара - короткое замыкание.
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