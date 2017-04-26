МИНСК, 27 апр — Sputnik. Сельскохозяйственная техника загорелась накануне днем в Костюковичском районе, сообщила в четверг пресс-служба МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в поле недалеко от деревни Силичи, трактор загорелся во время движения. Когда пожарные приехали на вызов, горела кабина и моторный отсек трактора.

В МЧС отметили, что тракторист сам пытался справиться с огнем, сыпав на очаги возгорания песок.

Пожарные потушили горевший трактор. В результате огнем была повреждена кабина трактора, моторный отсек и колеса.

Предполагается, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.