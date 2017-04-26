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Пожарные тушили загоревшийся в Костюковичском районе трактор

27.04.2017 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Сельскохозяйственная техника загорелась накануне днем в Костюковичском районе, сообщила в четверг пресс-служба МЧС Беларуси.

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© Фото: Гродненское областное УМЧС
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Инцидент произошел в поле недалеко от деревни Силичи, трактор загорелся во время движения. Когда пожарные приехали на вызов, горела кабина и моторный отсек трактора.

В МЧС отметили, что тракторист сам пытался справиться с огнем, сыпав на очаги возгорания песок.

Пожарные потушили горевший трактор. В результате огнем была повреждена кабина трактора, моторный отсек и колеса.

Предполагается, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Огнем повреждена кабина, моторный отсек и колеса, предполагаемая причина пожара - короткое замыкание.

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