Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в службу спасения в час ночи 27 апреля. Прибывшее к месту вызова подразделение МЧС обнаружило, что горит здание, расположенное на территории деревообрабатывающего предприятия Борисова.



Фото: Минское областное УМЧС

Как рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко, горело здание административно-бытового корпуса, в котором размещены кабинеты, котельная, гардероб. К моменту приезда спасателей крыша частично обрушилась, здание горело изнутри.

В результате пожара огнем уничтожена крыша на площади 100 кв. метров, повреждена на площади 60 кв. метров, повреждены помещения котельной и гардероба. Пострадавших нет.



Фото: Минское областное УМЧС

Причина пожара устанавливается.