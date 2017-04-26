﻿ В Борисове ночью возник пожар на деревообрабатывающем предприятии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове ночью возник пожар на деревообрабатывающем предприятии

27.04.2017 09:43 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в службу спасения в час ночи 27 апреля. Прибывшее к месту вызова подразделение МЧС обнаружило, что горит здание, расположенное на территории деревообрабатывающего предприятия Борисова.


Фото: Минское областное УМЧС

Как рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко, горело здание административно-бытового корпуса, в котором размещены кабинеты, котельная, гардероб. К моменту приезда спасателей крыша частично обрушилась, здание горело изнутри.

В результате пожара огнем уничтожена крыша на площади 100 кв. метров, повреждена на площади 60 кв. метров, повреждены помещения котельной и гардероба. Пострадавших нет.


Фото: Минское областное УМЧС

Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко, горело здание административно-бытового корпуса, в котором...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Группу вербовщиков в ряды исламистов задержали в Калининграде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика