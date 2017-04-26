МИНСК, 26 апр — Sputnik. Суд Московского района начал рассматривать уголовное дело в отношении минчанина Вячеслава Косинерова, который обвиняется в злостном хулиганстве, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда.



© Sputnik / Виктор Толочко Косинерова начнут судить в четверг за "удавку" на памятнике городовому

Через несколько дней после открытия памятника минскому городовому анархисты устроили возле него несанкционированный флеш-моб. Милиция задержала организатора, и СК возбудил уголовное дело.

Суд запретил вести видео- и фотосъемку процесса — Косинеров и его адвокат не возражали против того, чтобы велась видеосъемка, возражал государственный обвинитель.

В настоящее время Косинеров находится под подпиской о невыезде. В зале суда была озвучена информация о том, что он родился в 1988 году, у него высшее образование, он разведен, имеет малолетнюю дочь. Косинеров общается с судом на белорусском языке. При этом он заявил, что все остальные участники могут использовать русский язык. В свою очередь государственный обвинитель заявил, что поскольку предварительное расследование велось на русском языке, то и судебное разбирательство должно вестись на русском языке. Вынося решение, судья заметил, что обвиняемый имеет высшее образование и владеет двумя языками.

Адвокат заявил ходатайство о том, чтобы мать Косинерова была допущена в суд в качестве свидетеля, для того чтобы она могла дать полную характеристику его личности. Суд данное ходатайство удовлетворил.

Как ранее сообщал Sputnik, придерживающийся анархистских взглядов минчанин Косинеров устроил перфоманс возле памятника минскому городовому напротив главного входа в здание Министерства внутренних дел. Он набросил "удавку" на шею бронзовой скульптуры. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Согласно информации из открытых источников в интернете, Косинеров по образованию историк. Он не в первый раз привлекается к административной и уголовной ответственности за различные уличные акции. Он также был фигурантом резонансного "дела о граффити" в Минске .

Памятник был торжественно открыт 2 марта накануне 100-летия белорусской милиции. Идея памятника принадлежит главе МВД Игорю Шуневичу, который вместе с руководителями правоохранительных ведомств принял участие в его открытии.