Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Бреста, которые беспричинно избили водителя маршрутки, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Инцидент прозошел 21 апреля. Как сообщил правоохранителям потерпевший, 21 апреля около 21.55 вблизи дома № 30 на улице Мицкевича его избили двое неизвестных пассажиров маршрутки № 35.

Милиция задержала двух подозреваемых: 30-ти и 32-летнего жителей Бреста. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «злостное хулиганство» (ч.2 ст. 339 УК). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — 6 лет лишения свободы.