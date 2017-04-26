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Мужчина и женщина погибли во время восхождения на Эльбрус
27.04.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Мужчина и женщина погибли во время восхождения на Эверест, передает
Инцидент произошел утром в четверг. В МЧС сообщили, что во время подъема на Эльбрус с высоты около пяти тысяч километров сорвались мужчина и женщина.
По информации ведомства, мужчина погиб сразу, а женщина, получившая открытую травму головы, скончалась во время спуска ее вниз.
Альпинисты совершали восхождение в составе группы из пяти человек. Оба погибших были из Нальчика и были проводниками.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
Эльбрус — самая высокая гора в России и Европе, в ходит в список высочайших вершин планеты. Высота Эльбруса составляет 5,642 метра над уровнем моря.
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Мужчина сразу погиб при падении, а женщина получила тяжелую травму и скончалась при спуске ее спасателями.
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