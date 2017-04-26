МИНСК, 27 апр — Sputnik. Мужчина и женщина погибли во время восхождения на Эверест, передает РИА Новости со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Инцидент произошел утром в четверг. В МЧС сообщили, что во время подъема на Эльбрус с высоты около пяти тысяч километров сорвались мужчина и женщина.

По информации ведомства, мужчина погиб сразу, а женщина, получившая открытую травму головы, скончалась во время спуска ее вниз.

Альпинисты совершали восхождение в составе группы из пяти человек. Оба погибших были из Нальчика и были проводниками.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Эльбрус — самая высокая гора в России и Европе, в ходит в список высочайших вершин планеты. Высота Эльбруса составляет 5,642 метра над уровнем моря.