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Тучный покойник вызвал пожар в американском крематории

27.04.2017 12:59 — ЧП | Tut.by  
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В американском городе Цинциннати, штат Огайо, произошел пожар в крематории. Об этом сообщает WCPO.

По словам владельца учреждения, пожар начался во время кремации останков человека, страдавшего ожирением. «Тело было чрезмерно тучным и, по-видимому, разогрелось чуть сильнее того уровня, на который рассчитано оборудование», — заявил он.

Глава пожарной охраны Цинциннати Майкл Уошингтон (Michael Washington) пояснил, что при горении жира температура в печи превысила нормальные значения. В результате пламя перекинулось на стоявшие рядом контейнеры.

Пожарным понадобилось два часа, чтобы потушить огонь. Крематорий не получил серьезных повреждений и продолжает работу.

По оценке американских центров по контролю и профилактике заболеваний, 34,9 процента взрослого населения США страдает ожирением.

В 2015 году сообщалось, что представители сферы ритуальных услуг Шотландии назвали ожирение одной из серьезных проблем, связанных с похоронами. Погребальное оборудование и печи крематориев, как правило, не рассчитаны на тучных покойников.

 
 
Ссылка на источник 24
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Пожарным понадобилось два часа, чтобы потушить огонь.

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