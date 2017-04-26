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Российский корабль потерпел крушение у берегов Турции, 15 человек пропали без вести
15 человек, находившихся на борту корабля Черноморского флота «Лиман», столкнувшегося с грузовым судном около пролива Босфор, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают
45 членов экипажа российского корабля, по предварительным данным, были спасены береговой охраной Турции.
Ранее
«27 апреля 2017 г. в 11.53 по московскому времени в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота „Лиман“ в результате столкновения с судном „Ашот-7“ получил пробоину правого борта ниже ватерлинии», — говорилось в сообщении росийского военного ведомства.
В район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.
Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, все российские моряки эвакуированы. «К настоящему моменту все российские моряки, 78 человек, чье исследовательское судно столкнулось с грузовым судном в Черном море, спасены. Погибших или пропавших без вести нет», — сказали в управлении.
Агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану сообщило, что «Лиман» столкнулся с судном, шедшим под флагом Того.
По данным Hurriyet, в районе столкновения был сильный туман.
(новость дополняется)
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45 членов экипажа российского корабля, по предварительным данным, были спасены Береговой охраной Турции.
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