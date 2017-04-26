15 человек, находившихся на борту корабля Черноморского флота «Лиман», столкнувшегося с грузовым судном около пролива Босфор, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают Hurriyet и SkyNews со ссылкой на Reuters.

45 членов экипажа российского корабля, по предварительным данным, были спасены береговой охраной Турции.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщил, что пострадавших в результате столкновения нет.

«27 апреля 2017 г. в 11.53 по московскому времени в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота „Лиман“ в результате столкновения с судном „Ашот-7“ получил пробоину правого борта ниже ватерлинии», — говорилось в сообщении росийского военного ведомства.

В район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, все российские моряки эвакуированы. «К настоящему моменту все российские моряки, 78 человек, чье исследовательское судно столкнулось с грузовым судном в Черном море, спасены. Погибших или пропавших без вести нет», — сказали в управлении.

Агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану сообщило, что «Лиман» столкнулся с судном, шедшим под флагом Того.

По данным Hurriyet, в районе столкновения был сильный туман.

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