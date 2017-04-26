﻿ Российский корабль потерпел крушение у берегов Турции, 15 человек пропали без вести. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский корабль потерпел крушение у берегов Турции, 15 человек пропали без вести

27.04.2017 14:59 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

15 человек, находившихся на борту корабля Черноморского флота «Лиман», столкнувшегося с грузовым судном около пролива Босфор, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают Hurriyet и SkyNews со ссылкой на Reuters.

45 членов экипажа российского корабля, по предварительным данным, были спасены береговой охраной Турции.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщил, что пострадавших в результате столкновения нет.

«27 апреля 2017 г. в 11.53 по московскому времени в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота „Лиман“ в результате столкновения с судном „Ашот-7“ получил пробоину правого борта ниже ватерлинии», — говорилось в сообщении росийского военного ведомства.

В район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, все российские моряки эвакуированы. «К настоящему моменту все российские моряки, 78 человек, чье исследовательское судно столкнулось с грузовым судном в Черном море, спасены. Погибших или пропавших без вести нет», — сказали в управлении.

Агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану сообщило, что «Лиман» столкнулся с судном, шедшим под флагом Того.

По данным Hurriyet, в районе столкновения был сильный туман.

(новость дополняется)

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
45 членов экипажа российского корабля, по предварительным данным, были спасены Береговой охраной Турции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пьяный мойщик врезался в забор на машине клиента в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика